Вашингтон, , 11:44 — REGNUM Мир должен дать ответ на спецоперацию России на Украине, считает член Палаты представителей США Джим Хаймс (Демократическая партия). Об этом он пишет в Твиттере 24 февраля.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщая, что молится за народ Украины, конгрессмен уверяет: «Теперь мир должен показать, что зло Путина никогда не будет принято. Русский народ должен теперь осознать, кто правит от его имени».

Считая, что «открывает глаза» народу России, Хаймс одновременно не упускает возможности сделать выпад в сторону собственных противников, советуя согражданам «внимательно присмотреться к тому, кто был на неправильной стороне всего этого».

Бывший президент США Дональд Трамп назвал начало военной операции РФ на Украине печальным событием. При этом накануне бывший американский лидер назвал гениальным решение Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.