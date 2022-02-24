Донецк, , 11:37 — REGNUM Перед Донецкой Народной Республикой стоит задача взять под контроль Донецкую область в её административных границах. Об этом 24 февраля заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Задача — административные границы Донецкой области. Потому что Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика — они в административных границах тех областей, которые были до 2014 года, — подчеркнул Басурин в эфире телеканала «Россия 24». — Поэтому задача номер — выйти на эти границы и освободить тех людей, которые находятся под гнётом украинских политиков».

Добавим, что, как заявил дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник, такая же задача стоит и перед Луганской Народной Республикой — взять под контроль Луганскую область в её административных границах.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин призвал жителей Украины просить своих родственников в армии «сложить оружие».Он подчеркнул, что тем самым они смогут сохранить свою жизнь и смогут увидеть своих родных. Чем больше они будут сопротивляться — тем больше у них будет потерь, подчеркнул Басурин.

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