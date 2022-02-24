Донецк, , 11:36 — REGNUM Представители Службы безопасности Украины (СБУ) ведут подготовку террористических актов в Мариуполе, Авдеевке и других городах Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 24 февраля сообщил глава ДНР Денис Пушилин, его слова приводит Штаб территориальной обороны республики в своем телеграм-канале.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«У ДНР появилась информация, что Служба безопасности Украины запланировала подрыв двух предприятий в Мариуполе», — сказал он.

Также указывается, что Штаб территориальной обороны республики получил данные о том, что на территории Авдеевского коксохимического завода украинскими боевиками были заминированы цех сероочистки и трансформаторная подстанция.

Кроме того, отмечается, что СБУ также готовит теракты в других крупных городах республик Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя заявление британских властей про помощь Украине в самозащите, отметила, что они итак «уже помогли».