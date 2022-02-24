Стокгольм, , 12:05 — REGNUM Во время возможного следующего кризиса Агентство общественного здравоохранения Швеции лучше и быстрее будет оказывать медицинские услуги всему обществу. Об этом 24 февраля заявил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл в интервью газете DN.

Стокгольм. Швеция

Как пишут журналисты, заявления Тегнелла прозвучали перед тем, как 25 февраля специальная комиссия по расследованию деятельности органов государственной власти Швеции вынесет окончательный вердикт о том, как власти справились с пандемией коронавируса.

Тегнелл подчеркнул, что надеется, что окончательный отчет спецкомиссии даст четкие сигналы о том, как власти могут действовать лучше в следующий раз.

«Мы с нетерпением ждем помощи, чтобы работать лучше. Простое указание на ошибки редко помогает в действительности», — заявил Тегнелл.