Симферополь, , 11:35 — REGNUM К приёму воды поручил готовить Северо-Крымский канал глава Республики Крым Сергей Аксёнов 24 февраля, об этом он сообщил в телега-канале.

Крымское побережье Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Похоже, опреснительные установки нам не понадобятся. Дал команду председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приёму воды», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, поступление воды в Северо-Крымский канала было перекрыто после воссоединения Крыма с Россией, что привело к сильнейшему вододефициту на полуострове.

Добавим, что на территории Крыма решением властей введен режим повышенной готовности.