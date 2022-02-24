Симферополь, 24 февраля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. К приёму воды поручил готовить Северо-Крымский канал глава Республики Крым Сергей Аксёнов 24 февраля, об этом он сообщил в телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крымское побережье

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»Похоже, опреснительные установки нам не понадобятся. Дал команду председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приёму воды», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, поступление воды в Северо-Крымский канал было перекрыто после воссоединения Крыма с Россией, что привело к сильнейшему вододефициту на полуострове.

Добавим, что на территории Крыма решением властей введен режим повышенной готовности.