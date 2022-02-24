Стокгольм, 24 февраля 2022, 11:43 — REGNUM Стокгольмская фондовая биржа рухнула после начала спецоперации вооруженных сил России против Украины. Об этом 24 февраля сообщил новостной портал Omni.

Стокгольм, Швеция
Стокгольм, Швеция
Natalia Semenova

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

За двадцать минут до момента публикации данной новости ситуация на бирже выглядела следующим образом: индекс OMXSPI рухнул на 4,3%, индекс OMXS30 — на 4,0%.

«То, что изображается как военная операция в отдельных частях Украины, все больше и больше похоже на полномасштабную атаку на всю страну», — говорится в письменном заявлении крупнейшего банка Швеции SEB.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режим.

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