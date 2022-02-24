Стокгольм, , 11:43 — REGNUM Стокгольмская фондовая биржа рухнула после начала спецоперации вооруженных сил России против Украины. Об этом 24 февраля сообщил новостной портал Omni.

Стокгольм, Швеция Natalia Semenova

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

За двадцать минут до момента публикации данной новости ситуация на бирже выглядела следующим образом: индекс OMXSPI рухнул на 4,3%, индекс OMXS30 — на 4,0%.

«То, что изображается как военная операция в отдельных частях Украины, все больше и больше похоже на полномасштабную атаку на всю страну», — говорится в письменном заявлении крупнейшего банка Швеции SEB.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режим.

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