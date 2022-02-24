Москва, , 11:33 — REGNUM В Госдуме ожидают более жестких санкций в отношении России в связи с военной операцией в ЛНР и ДНР.

Вячеслав Никонов Government.ru

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«Вопросы об изоляции России — это вообще из нашего предыдущего словаря, который можно выбросить на помойку», — сказал депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») в эфире телеканала «Россия 24».

Но страны Запада — это не весь мир, это не все международное сообщество, подчеркнул парламентарий.

При этом, по его мнению, со странами Запада на долгое время отношения скорее всего будут заморожены.

«Мы посмотрим, скорее всего, да (отношения будут заморожены — ред.), реакция будет более жесткой, чем на нашу пятидневную войну в Грузии. Да, можно ожидать с их стороны более жесткой реакции, будут введены все санкции «из ада», но мы это все просчитали, мы это все видели, мы знали, что эти санкции будут в любом случае», — отметил Никонов.

Проблема в том, что Запад хочет глобально доминировать, объяснил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ объявил о начале военной операции по просьбе ЛНР и ДНР. Первый пакет санкций уже введен.