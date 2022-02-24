Кишинёв, 24 февраля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Молдавия готова принять несколько десятков тысяч беженцев с Украины. Об этом 24 февраля сообщила президент Молдавии Майя Санду в специальном обращении к прессе.

European People's Party Майя Санду

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Ранее мэр Кишинёва Ион Чебан сообщил, что в столице подготовили план для того, чтобы принимать беженцев. Рассмотрены вопросы обеспечения питания и обеспечения медицинской помощи.

Утром Санду провела заседание Высшего совета безопасности. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии эвакуировало часть дипломатов и членов их семей с Украины.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил, что на Украине началась военная операция. Он призвал военнослужащих ВСУ не оказывать сопротивление.