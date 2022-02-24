Санкт-Петербург, 24 февраля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Из-за закрытия ростовской зоны полётов со стороны авиационных властей России авиакомпания Smartavia отменяет все свои рейсы южного направления. Об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе компании.

Дарья Антонова ИА REGNUM В ожидании рейса

«В ближайшие сутки будут отменены 12 рейсов. Авиакомпания также прекратила продажу билетов на свои регулярные рейсы на этом направлении», — отмечается в сообщении.

Вся необходимая информация об авиамаршрутах будет доступна на сайте компании и в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 24 февраля, компания уже отменила рейс, который должен был следовать из Петербурга в Симферополь.

В связи с началом российской военной спецоперации на Украине Росавиация сообщила о временном ограничении полётов в городах на юге России. Ограничение действует с 24 февраля 2022 года 03:45 часов по московскому времени до 03:45 мск 2 марта 2022 года.