Стокгольм, , 11:39 — REGNUM 24 февраля по всей территории Украины были нанесены удары Вооруженными силами России. Об этом сообщила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на своей странице в Twitter.

Стокгольм. Швеция

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

По ее словам, «агрессия» Москвы против Киева приведет к серьезным последствиям.

«Швеция решительно осуждает продолжающееся вторжение России на Украину. Действия России также являются атакой на европейский порядок безопасности. На это будет дан сплоченный и решительный ответ в знак солидарности с Украиной. Только Россия несет полную ответственность за человеческие страдания», — написала она в Twitter.

Ожидается, что реакция Андерссон не ограничится в соцсети. Сегодня, 24 февраля, ожидается, что она выступит с более подробным отчетом о состоянии дел на Украине и обозначит четкую реакцию Швеции на последние события.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Швеции заявила об «агрессии» России против Украины