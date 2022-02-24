Томск, 24 февраля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. С 1 апреля 2022 года в Томской области введут ограничение для большегрузов на 128 участках региональных и межмуниципальных автодорог. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, мера направлена на сохранение дорог в период таяния снега и паводка.

Tr.ru Весенние ограничения для большегрузов

По словам начальника областного департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Юрия Баева, ограничение будет действовать с 1 апреля по 15 мая включительно. На дорогах будут установлены посты весового контроля.

При этом ограничение не распространяется на пассажирские перевозки автобусами, перевозки продовольствия, топлива, бытовых отходов, удобрений и ряда других грузов.

«Также ограничения не действуют для международных грузоперевозок; транспортировки спецтехники и материалов, применяемых при аварийно-восстановительных, ремонтных работах и содержании автодорог», — отметили в администрации.