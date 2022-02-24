Стокгольм, 24 февраля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. 24 февраля глава министерства иностранных дел Швеции Анн Линде жестко осудила действия Москвы в отношении Киева. Об этом она написала на странице в соцсети Twitter.

Anders Sikvall Флаг Швеции

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«Я самым решительным образом осуждаю продолжающееся вторжение России на Украину. Шведов, которые все еще находятся в Украине, призываю к максимальной осторожности», — написала дипломат.

Линде также сообщила, что поздно вечером 23 февраля все сотрудники посольства Швеции, работающие на Украине, были переведены во Львов, где они продолжают работать. В то же время информация об авиаударах поступает и во Львове, подчеркнула глава шведской дипломатии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.