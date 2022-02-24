Москва, 24 февраля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя заявление британских властей про помощь Украине в самозащите, отметила, что они и так «уже помогли».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«МИД Британии: Украина не член НАТО, но мы будем помогать им в самозащите. Вы уже помогли. Отдыхайте», — написала она в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала в Донбассе специальную военную операцию. О ней утром в экстренном обращении к гражданам страны объявил президент Владимир Путин.