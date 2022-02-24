Париж, 24 февраля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон созвал в Елисейском дворце совет по обороне и национальной безопасности по ситуации на Украине, передает BFM TV.

(сс) ScareCriterion12 Елисейский дворец

Глава французского государства провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону. Эммануэль Макрон «заверил Зеленского в своей поддержке и солидарности Франции».По сообщению Елисейского дворца, президент Франции также переговорил с председателем Европейского совета.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.