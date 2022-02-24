Стокгольм, 24 февраля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. 24 февраля в письменном комментарии шведскому телеканалу SVT лидер оппозиции Ульф Кристерссон («Умеренные») заявил, что его мысли обращены ко всем людям на Украине.

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«Сейчас Россия делает то, чего мы опасались, и завершает крупномасштабное военное вторжение на Украину», — написал Кристерссон.

Он также недвусмысленно осудил действия Российской Федерации.

«Швеция, ЕС и весь свободный мир осуждают действия России, которые также являются атакой на всю систему европейской безопасности. Россия несет единоличную ответственность за то, что сейчас происходит. Мы знаем и думаем обо всех бескомпромиссных людях в Украине и тех, кто с оружием в руках сейчас сражаются за будущее своей страны», — говорится в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.