Москва, 24 февраля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Сегодня, 24 февраля, утром падение фондовых индексов РФ достигло 29−36%, многие акции российских компаний «лежат» на нижних ценовых планках, установленных Мосбиржей, передает Финмаркет.

Фондовый рынок

Падение фондовых индексов усилилось на фоне возросших геополитических и санкционных рисков после начала боевых действий в Донбассе.

Так, к 10:51 по мск индекс Мосбиржи составлял 2196,24 пункта (-28,8%), индекс РТС — 786,33 пункта (-35,9%); цены большинства «голубых фишек» продемонстрировала негативную динамику в пределах 35,8%.

Подешевели акции «Газпрома» (-35,8%), «Лукойла» (-35,5%), ВТБ (-35,2%), расписки OZON (-35,2%), акции «Яндекса» (-31,2%), «Алроса» (-31%), «Аэрофлота» (-30,7%) и т. д.

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