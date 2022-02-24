Симферополь, 24 февраля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности введен на территории Республики Крвм, сообщил 24 февраля в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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«Принято решение о введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым. Это необходимо для возможности упрощенного решения возникающих задач», — сообщил глава Крыма.

Он подчеркнул, что в настоящее время эвакуация из приграничных населенных пунктов республики не проводится.

«Тем не менее приняты меры для помощи тем, кто захочет выехать из этих населенных пунктов в центр Крыма», — добавил Аксёнов.

Он также подчеркнул, что жизни и здоровью крымчан ничего не угрожает.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее в режим повышенной готовности были переведены силы и средства МЧС Крыма.