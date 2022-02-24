Луганск, 24 февраля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что удары наносятся точечно по местам скопления военной техники Украины, опасности мирным жителям нет.

Официальный сайт главы ЛНР Леонид Пасечник

«Удары наносятся точечно по местам скопления военной техники, вооружения — в общем, по тем местам, которые представляют для нас определенную угрозу… Мирным жителям, которые проживают на территории, которая на сегодняшний день временно подконтрольна украинским властям, угрозы никакой нет. Но вместе с тем я призываю их все же соблюдать определенные меры безопасности, потому что от киевского режима и подчиненных им формирований можно ожидать чего угодно», — сказал он в видеообращении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала в Донбассе специальную военную операцию. О ней утром в экстренном обращении к гражданам страны объявил президент Владимир Путин.