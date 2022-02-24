Брюссель, 24 февраля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В ходе своего саммита, который пройдет в Брюсселе позднее 24 февраля, лидеры Европейского союза рассмотрят наиболее жесткий пакет антироссийских санкций, когда-либо принимавшихся сообществом. Об этом 24 февраля заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

По словам Борреля, ЕС ответит на специальную военную операцию России на Украине самым решительным образом.

«Глава Евросовета созвал саммит ЕС сегодня вечером. На саммите будет получено политическое согласие на принятие самого мощного пакета санкций, который мы когда-либо применяли», — сказал он.

Также заявил глава европейской дипломатии уточнил, что будет контактировать со всеми партнерами Евросоюза в мире для гарантии единого ответа и призыва к России.

«Российское руководство столкнется с беспрецедентной изоляцией», — добавил Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Палаты представителей США Брэд Шерман (Демократическая партия) заявил, что Вашингтон должен немедленно предоставить дополнительную противовоздушную оборону Украине.