Вашингтон, 24 февраля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. США, их союзники и партнёры введут жёсткие санкции против России, начавшей специальную операцию против Украины. Об этом американский президент Джо Байден заявил 24 февраля по итогам телефонных переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

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По словам главы США, Зеленский попросил его и других мировых лидеров оказать поддержку народу Украины. Он также призвал «ясно высказаться» против действий России.

«Завтра я проведу встречу с лидерами стран G7, и США вместе с нашими союзниками и партнёрами введут жёсткие санкции против России», — говорится в заявлении Байдена, которое распространил Белый дом.

Отмечается, что беседу инициировала украинская сторона в связи с военной операцией России в Донбассе.

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