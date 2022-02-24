Президент Черногории осудил «военную агрессию РФ против Украины»
Подгорица, 24 февраля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Президент Черногории Мило Джуканович осудил российскую военную операцию России на Украине.
Пепел войны
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«Черногория решительно осуждает военную агрессию России против Украины. Россия нарушает все основополагающие принципы международного права, подрывает европейскую безопасность и ставит под угрозу ее стабильность», — написал Джуканович в сети Twitter.
Он сообщил, что Черногория присоединяется к призывам лидеров Евросоюза к России «немедленно прекратить боевые действия, вывести войска с территории Украины и уважать территориальную целостность и суверенитет Украины».