Благовещенск, 24 февраля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Возглавлявший контрольно-счётную палату Приамурья Александр Вишневский покинул свою должность. Причиной этого стало нарушение закона о муниципальной службе и несоблюдение антикоррупцонного законодательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля в пресс-службе прокуратуры региона.

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Контракт с председателем областной контрольно-счётной палаты был расторгнут по соглашению сторон. Александр Вишневский предоставил недостоверные сведения о доходах и имуществе. Руководителем надзорной структуры он был назначен по решению гордумы Благовещенска почти три года назад.

Как сообщало ИА REGNUM, добровольно покинула свою должность председатель собрания депутатов столицы Амурской области Елена Евглевская («Единая Россия»). Её полномочия прекращены 24 февраля.