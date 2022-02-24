Москва, 24 февраля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Начатая военная операция по просьбе ЛНР и ДНР является абсолютно справедливой, считает первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Совет Федерации РФ Сенатор Владимир Джабаров

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

«Абсолютно справедливая операция. Хотел бы предупредить наших оппонентов: не надо давить на Россию», — отметил Джабаров в эфире телеканала «Россия 24».

В целом, он уверен, что Россия принудит к миру и добрососедству.