Абакан, 24 февраля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Дизельное топливо подорожало в Хакасии за неделю на 0,12 рубля. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 февраля в Красноярскстате.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

По данным статистиков, с 11 по 18 февраля цена за литр дизтоплива выросла с 58,98 до 59,10 рубля (средние цены). Также немного подорожал бензин АИ-95 — с 49,46 до 49,48 рубля за литр.

Цены на бензин АИ-92 и АИ-98 не изменились — 46,36 и 58,81 рубля за литр соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, дизтопливо также подорожало в Красноярском крае.

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