Бугульма, Татарстан, 24 февраля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Татарии возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг либо выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности») после травмирования двоих детей в результате схода снега со льдом с крыши одного из домов. Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

Палата в детской больнице

Инцидент произошел 24 февраля в городе Бугульме. От схода снега со льдом с крыши дома по улице Циолковского получили травмы двухлетняя девочка и семилетний мальчик. Дети доставлены в больницу.

ИА REGNUM напоминает, в селе Песчаные Ковали Лаишевского района женщину с двумя детьми едва не придавила упавшая с крыши лавина снега.

Читайте также: В Татарии снежная лавина с крыши обрушилась на женщину с детьми