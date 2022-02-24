Сочи, Краснодарский край, 24 февраля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В аэропорту Сочи отменено 28 рейсов из 76, данные на утро 24 февраля привёл в телеграмм-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский. Чтобы решить проблему отъезда туристов, вводятся резервные железнодорожные составы.

Aer.aero Международный аэропорт Сочи

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Всего в Сочи в настоящее время находится около 84 тысячи туристов.

«Большое количество именно семей с детьми находится в городе. На данный момент по сообщению аэропорта Сочи из 76 отменено 28 рейсов по инициативе авиакомпаний. Это рейсы в Краснодар, Ростов и Москву. Авиакомпании работают с пассажирами, ведут разъяснительную работу. Автобусы развозят пассажиров, которые прибыли в аэропорт, в подготовленные заранее гостиницы. Никаких сбоев нет», — сообщил Копайгородский.

Вокзалы в Сочи, уточнили власти города, работают штатно, вводятся дополнительные выгоны в составы, которые отправляются по московскому направлению, готовятся резервные составы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля приостановлены полёты из аэропортов Краснодара и Анапы. Изначально сообщалось, что аэропорт Сочи работает в штатном режиме.