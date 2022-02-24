Пермь, 24 февраля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Перми отремонтируют театр оперы и балета. Из бюджета Прикамья намерены выделить 90,9 млн рублей. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Pixabay.com Деньги

Проект с поправками в краевой бюджет внесен на рассмотрение в Заксобрание. Согласно документу, будет сделан ремонт фасада здания и окон. Кроме того, в 2022—2024 годы запланирован капремонт кровли. На эти цели заложено 26,2 млн рублей.

Стоит отметить, здание Пермского театра оперы и балета является объектом культурного наследия. Дом возведен в 1879 году. Капитальная реконструкция театра проводилась в 1957 году.