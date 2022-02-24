Донецк, 24 февраля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Впервые за восемь последних лет житель поселка шахты Абакумова в Донецке Артем Жуков не слышит звуков от обстрелов со стороны украинских боевиков.

Миссия «Сути Времени» в ДНР Памятник детям Донбасса

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

«Только что вернулся из магазина, тишина. В стороне Старомихайловки тоже тишина», — сообщил мужчина 24 февраля каналу «Донбасс решает».

Комментируя начало российской военной спецоперации в Донбассе, он подчеркнул:

«Это не война, война у нас была все восемь лет. А это та самая антитеррористическая операция по принуждению к миру!».

Напомним, 24 февраля российский президент России Владимир Путин в своем обращении к нации объявил о начале специальной военной операции на Украине для защиты граждан от действий националистической хунты. Редакция ИА REGNUM ведет прямую трансляцию.

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