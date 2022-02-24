Москва, 24 февраля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Совфеде ожидают, что в рамках сессии ПА ОБСЕ выльются потоки грязи на Россию в связи с военной операцией по просьбе ЛНР и ДНР.

Совет Федерации РФ Сенатор Владимир Джабаров

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

«Много выльется потоков грязи в адрес нашей страны… Мы посмотрим, в какой форме будем участвовать в заседании», — сказал первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 24−25 февраля 2022 года пройдет зимняя сессия ПА ОБСЕ в гибридном формате, часть участников будет работать в режиме видеоконференции.