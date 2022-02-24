Калуга, , 11:41 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 66 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 24 февраля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 556 человек. Днём ранее, 23 февраля, в регионе было зарегистрировано 411 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 93 236 человек, 71 222 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умер один человек. Всего с начала пандемии в регионе скончался 1 351 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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