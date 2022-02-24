Екатеринбург, 24 февраля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. На Среднем Урале изменили меру пресечения высокопоставленному полицейскому. Его обвиняют в получении взяток. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

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Заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД Иван Темников проведет под стражей 1 месяц 27 суток. Ранее Железнодорожный суд Екатеринбурга избрал полицейскому меру пресечения до 7 апреля. Теперь мужчина будет находиться под арестом до 3 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники УФСБ задержали полицейского 8 февраля. По версии следствия правоохранитель получал взятки в особо крупном размере. За это он якобы покрывал наркоторговцев.