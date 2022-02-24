Вашингтон, 24 февраля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. США должны немедленно предоставить дополнительную противовоздушную оборону Украине, полагает член Палаты представителей США Брэд Шерман (Демократическая партия). Об этом он пишет в Твиттере 24 февраля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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Помощь нужно оказать прямо сейчас, уверен политик.

«Предоставьте зенитные ракеты FIM 92 украинским чиновникам на границе с Польшей и предоставьте им возможность доставить их на Украину. Это портативные системы, которые может переносить один человек», — советует Шерман, обращаясь к министерству обороны США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.