Самара, 24 февраля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Из аэропорта Самары отменены рейсы в Сочи и Краснодар. Информация опубликована на официальном сайте этого аэропорта.

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Так, отменен рейсы в Сочи (авиакомпании Nordwind и Pegas) и рейс в Краснодар (авиакомпания Utail).

Ранее федеральное агентство воздушного транспорта сообщило о том, что из-за осложнения обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года полёты в некоторые аэропорты на юге России временно ограничены. Ограничение действует до 03:45 московского времени 2 марта 2022 года.