Киев, 24 февраля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Посольство Узбекистана в Киеве в настоящее время разрабатывает план эвакуации и список граждан, желающих покинуть территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба посольства Узбекистана в Киеве.

Nicolas Raymond Флаг Узбекистана

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Такие меры предпринимаются «с учётом обострения ситуации в Украине и введения режима чрезвычайного положения».

«Прорабатываются маршруты выезда и место вылета с учётом закрытия воздушного пространства Украины», — говорится в сообщении.

Посольство отмечает, что «по мере согласования вопросов с заинтересованными службами третьих стран о приемлемых путях эвакуации, граждане Узбекистана будут проинформированы дополнительно».