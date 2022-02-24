Лондон, 24 февраля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Американский актёр Вин Дизель раскрыл место проведения съёмок фильма «Форсаж 10». Соответствующую информацию опубликовал портал KinoNews 24 февраля.

Скриншот YouTube Фильм «Форсаж 9»

По словам актёра, основные действия новой картины будут проходить в Лондоне (Великобритания). Также ожидается, что съёмочный процесс 11 части популярной серии фильмов пройдёт там же.

Напомним, что выход фильма «Форсаж 10» запланирован на весну 2023 года. Известно, что ранее от участия в съёмках боевика отказался Дуэйн Джонсон.