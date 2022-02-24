Киев, 24 февраля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. На выездах из Киева образовались «огромные пробки». Об этом 24 февраля сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своём телеглам-канале.

Марина Захарова ИА REGNUM Киев

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«Я бы не рекомендовал вам ехать прямо сейчас. Вы просто потратите много часов, стоя в пробках и нервничая», — написал Геращенко.

Он заявил, что в сложившейся ситуации в дороге больше вероятность погибнуть. Советник также призвал водителей соблюдать правила дорожного движения.

Геращенко также сообщил, что сотрудники патрульной полиции не будут выезжать на ДТП, если там обойдется без потерпевших.