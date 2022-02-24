Душанбе, 24 февраля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Таджикистана обратилось к гражданам страны, находящимся на территории Украины, и призвало их соблюдать предписания оперативных штабов, сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома. Об этом сообщает «Азия Плюс».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Таджикистана

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«В связи с введенным властями Украины с 24 февраля 2022 года военным положением на всей территории страны министерство иностранных дел Таджикистана обращается к находящимся на территории Украины гражданам республики с просьбой строго соблюдать предписания оперативных штабов, сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

МИД указал номер телефона посольства Таджикистана в Киеве, по которому в случае возникновения проблем на территории Украины граждане Таджикистана могут обращаться на горячую линию посольства.