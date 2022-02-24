Москва, 24 февраля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В ходе высокоточных ударов в рамках специальной военной операции Вооруженных сил России уничтожается авиация Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 24 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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«Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины», — приводит сообщении российского Минобороны РИА Новости.

Также подчеркивается, что в ходе специальной военной операции не наносится никаких — ни ракетных, ни авиационных, ни артиллерийских ударов по украинским городам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Великобритании призвало британских граждан незамедлительно покинуть Украину.