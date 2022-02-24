Москва, 24 февраля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Торги акциями на Московской бирже вновь были приостановлены в 10:38 по мск из-за обвала котировок акций на фоне начала военной операции в Донбассе, передаёт ТАСС.

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Торги на Мосбирже возобновились в 10:00. Но индексы Мосбиржи и РТС резко падали, стоимость акций большинства российских компаний снижалась.

Так, индекс Мосбиржи упал к 10:42 на 28,8% до 2196,3 пункта, индекс РТС — на 35,52% до 790,92 пункта.

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