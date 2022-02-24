Екатеринбург, 24 февраля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Администрация Екатеринбурга ищет подрядчиков, которые проведут ремонт дорог в 2022 году. На обновление дорожного полотна готовы выделить 372,5 млн. рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дороги

На ремонт улиц в центре Екатеринбурга выделят 210 млн. рублей. Также отремонтируют дороги в Орджоникидзевском районе. На это намерены потратить еще почти 162 млн. рублей. Ремонтные работы проведут на проспекте Ленина, улице Белинского, переулке Красном и улице Дзержинского. В список также вошли улица Шефская, бульвар Культуры и улица Ломоносова.

Заявки принимают до 2 марта. К сентябрю подрядчик должен будет завершить работы.