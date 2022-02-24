Лондон, 24 февраля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Гражданам Великобритании следует незамедлительно покинуть Украину. С такой рекомендацией к согражданам обратилось министерство иностранных дел Великобритании.

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«Россия объявила о начале военных действий на Украине. Поступают многочисленные сообщения о широкомасштабной военной деятельности и реальном риске для жизни. Мы советуем гражданам Великобритании немедленно покинуть Украину, если, по вашим оценкам, это возможно сделать безопасно, и следовать рекомендациям украинских властей пока вы остаетесь на территории Украины», — отмечается в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Также отмечается, что в случае нахождения в районе ведения военных действий и отсутствия возможности покинуть его без риска для жизни, «следует оставаться внутри помещений, вдалеке от окон и пристально следить за развитием событий, которое может дать возможность безопасно покинуть страну».

Вполне вероятно, что коммерческие маршруты из Украины будут серьезно нарушены, а дороги по всей Украине могут быть закрыты. Если вы находитесь в непосредственной близости от военных действий и не можете безопасно уйти, вам следует оставаться в помещении, подальше от окон, и быть внимательным к событиям, которые позволят вам безопасно уйти.

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В МИД также указали, что воздушное пространство Украины в настоящий момент закрыто. Вполне вероятно, что коммерческие маршруты из Украины будут серьезно нарушены, а дороги по всей стране могут быть перекрыты.

Как сообщало ИА REGNUM, после объявления президентом России Владимиром Путиным о проведении специальной военной операции в Донбассе, Украина закрыла своё воздушное пространство для гражданской авиации. На всей территории страны введено военное положение.

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