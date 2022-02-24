Джакарта, 24 февраля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В разгар чрезвычайной военной ситуации на Украине министерство иностранных дел Индонезии планирует эвакуировать индонезийских граждан на Украине в Киев, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Посольство Индонезии на Украине предприняло необходимые шаги для спасения индонезийских граждан.

«Мы получили информацию, что граждане Индонезии в безопасности. Согласно плану действий в чрезвычайных ситуациях, граждан Индонезии просят собраться в посольстве Индонезии в Киеве», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

После того, как все граждане Индонезии соберутся у посольства Индонезии в Киеве, начнется процесс эвакуации.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия призывает Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.