Москва, 24 февраля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Китай и Россия согласовали текст межправительственного соглашения о строительстве научно-исследовательской станции на Луне, заявил 23 февраля посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй в интервью «Интерфаксу».

Unsplash Луна

«Что касается межправительственного соглашения о сотрудничестве между Китаем и Россией по созданию лунной научно-исследовательской станции, то обе стороны в основном достигли консенсуса по тексту соглашения, которое, как ожидается, будет подписано максимально быстро в этом году», — заявил Чжан.

По его словам, план строительства станции на Луне разрабатывается с учетом привлечения международных партнёров. Станция должна стать еще одним вкладом Китая и России в долгосрочное развитие космической деятельности в рамках ООН.

Начало строительства базы намечено на 2026 год, а завершение — на 2035 год. Подразумевается, что у станции будет восемь лунный и два орбитальных модуля. На поверхности самой Луны разместится базовый телекоммуникационный, энергетический, командный, взлётный, посадочный и экспериментальный модули. Кроме того, будут построены модули наблюдения и технологических проверок.