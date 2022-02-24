Ростов-на-Дону, 24 февраля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Власти Ростовской области в связи со специальной военной операцией России призвали представителей СМИ использовать в работе только официальные источники информации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в донском пресс-центре 24 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Коллеги, прошу вас профессионально и взвешенно подходить к работе по ситуации. Используйте только официальные источники информации, опирайтесь на комментарии федеральных властей, государственных информагентств», — пояснил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

ИА REGNUM сообщало, что ранее донских журналистов попросили отменить посещение пунктов временного размещения для беженцев из Донбасса.