Екатеринбург, 24 февраля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Уральские активисты выступают против строительства ТЛЦ «Уральский» на Шарташе. Через одну из интернет-платформ они собрали более 42 тысяч подписей. Документ передадут в администрацию Екатеринбурга. Второй экземпляр направят губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Порфирий Озеро Шарташ

Ранее жители Калининского микрорайона Екатеринбурга жаловались на ухудшение экологии из-за начала строительства логоцентра. По словам местных жителей, стройка идет полным ходом, техника завозит грунт и щебень. Из-за шума и нарастающих пробок здесь ухудшились условия жизни, считают активисты.

Отметим, проект строительства логоцентра «Уральский» на границе с лесопарком на Шарташе появился в 2021 году. Транспортно-логистический центр будет специализироваться на грузах, прибывающих в Екатеринбург железнодорожным транспортом. Горожане неоднократно выходили на пикеты с требованием запретить строительство. Общественники пытались оспорить право застройщика на возведение ТЛЦ «Уральский», но суд проиграли.