Симферополь, 24 февраля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Образовательный процесс приостановлен в школах на территории девяти муниципальных образований Республики Крым, сообщили в пресс-службе правительства региона 24 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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До 28 февраля учебный процесс приостановлен в Джанкое. Красноперекопске, Армянске, Джанкойском, Красноперекопском, Раздольненском, Черноморском и Ленинском районах Крыма.

«Временная приостановка учебного процесса распространяется на все общеобразовательные учреждения, дошкольные образовательные организации, организации дополнительного образования, средние профессиональные организации и учреждения высшего образования», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти заявили о приостановке работы школ в приграничных районах Крыма. В настоящее время глава региона Сергей Аксёнов находится в Армянске — он призывает население сохранять спокойствие.