Донецк, 24 февраля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Военные действия в Донбассе скоро закончатся освобождением городов. Об этом 24 февраля заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

«Могу сказать, что это совсем скоро закончится, — заявил Пушилин. — Наши города, города Донецкой народной республики, они в самое ближайшее время будут освобождены».

Ранее в пресс-службе Народной милиции ДНР сообщили, что готовы предоставить гуманитарный коридор для военнослужащих ВСУ, которые готовы сдаться. Также в ДНР призвали местных жителей не опасаться, военнослужащие сделают всё для обеспечения их безопасности.