Киев, 24 февраля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Киев живёт обычной жизнью, после нескольких взрывов всё стихло. Об этом корреспондент SkyNews заявил 24 февраля в прямом эфире.

Министерство культуры и информационной политики Украины Киев. Украина

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По его словам, журналистов немного удивило, что в украинской столице ничего не происходит после того, как Россия объявила о начале специальной операции в Донбассе.

«Я сейчас отойду, посмотрите сами — все как обычно, обычный городской трафик. Мы слышали несколько взрывов, но уже довольно долго все тихо», — сказал корреспондент.

В кадре за его спиной виден утренний Киев, потоки автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, очевидцы рассказывают об огромных очередях на киевских АЗС.

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