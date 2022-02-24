Санкт-Петербург, 24 февраля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Полицейские Санкт-Петербурга вскрыли автомобиль у парадной жилого дома, чтобы спасти плачущего полуторагодовалого ребенка, оставленного на время матерью. Об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

MabelAmber Ребенок в машине

Спасательная операция проходила днем 23 февраля во дворе дома 15/2 по улице Козлова. Прохожая обратила внимание, что в припаркованном автомобиле Nissan плачет маленький ребенок, при этом взрослых рядом с ним нет. Женщина поспешила сообщить об этом в полицию, а прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов вскрыли иномарку и извлекли малыша.

Как выяснилось, ребенок 2020 года рождения был оставлен его 47-летней матерью, пока она ходила со старшим сыном на занятия к логопеду. Малыша передали отцу, а в отношении женщины избрана мера принуждения — обязательство о явке.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — подытожили в полиции.